Die Austria will in Altach auch ohne Trainer Stöger einen Sieg einfahren.

Nach zehntägiger Ligapause geht es jetzt ins Saisonfinish. Das Ziel der Austria an den letzten vier Spieltagen ist klar: Der Sieg in der Qualifikationsgruppe soll her. Derzeit liegen die Wiener zwei Punkte hinter Hartberg, in Altach sind morgen deshalb drei Punkte Pf licht. Allerdings fehlt Trainer Peter Stöger. Der 55-Jährige ist an Corona erkrankt und noch in Quarantäne.

Fallmann laufend mit Stöger im Kontakt

An seiner Steller wird Jochen Fallmann an der Seitenlinie stehen. Der 42-Jährige arbeitet seit vergangenen Sommer als Assistent von Peter Stöger. Fallmann war in der Bundesliga zuletzt im September 2017 als Trainer tätig, ehe er als Betreuer des SKN St. Pölten zurücktrat. Das Training bei der Austria wird derzeit von Fallmann und Torhütertrainer Alexander Bade geleitet. Mit Stöger stehe das Duo laufend in Kontakt.