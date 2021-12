× Bundesliga startet mit Kracher ins Frühjahrs

Nach der verdienten Winterpause geht's in der heimischen Bundesliga wieder richtig zur Sache! Zum Auftakt ins neue Jahr steigt der Schlager zwischen Rapid und Salzburg.

Die Fußball-Bundesliga erwacht mit dem Schlagerspiel zwischen Rapid und Salzburg aus dem Winterschlaf. Die Partie wird am Freitag, 11. Februar (19.30 Uhr), über die Bühne gehen. Das gab die Bundesliga bekannt. Das Finale des Grunddurchgangs (22. Runde) findet fast ausschließlich am Sonntag, dem 6. März (17.00 Uhr) statt. Einzig die Partie zwischen Leader Red Bull Salzburg und Schlusslicht Altach wird am Samstag ausgetragen.

Hier alle Runden vor der Punkteteilung im Überblick: