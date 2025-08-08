Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Blau Weiß Linz
BW Linz
© Getty

Nach Fehlstart

BW Linz empfängt Hartberg zum Heimauftakt

08.08.25, 14:20
Teilen

Mitja Mörec empfängt mit BW Linz seinen Fast-Ex-Club Hartberg. Beide Teams stehen nach Niederlagen zum Ligaauftakt unter Druck und wollen im direkten Duell punkten.

BW-Linz-Trainer Mitja Mörec stand im September 2024 kurz vor einem Engagement in Hartberg, ehe sich der Club für Manfred Schmid entschied. „Das ist Vergangenheit“, sagte Mörec vor dem Heimspiel am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) gegen die Steirer. Beide Mannschaften starteten mit Niederlagen in die neue Bundesliga-Saison.

Heimdebüt mit klarer Marschroute

Nach dem 0:1 bei Rapid sieht Mörec seine Elf gegen Hartberg auf Augenhöhe. „In solchen Spielen entscheiden kleine Momente“, erklärte er und erwartet ein Geduldspiel. Defensiv will BW Linz konzentrierter auftreten und Fehler wie in Hütteldorf vermeiden.

Hartberg ohne Kapitän in Linz

Hartberg verlor zum Auftakt 2:4 bei der WSG Tirol. Trainer Schmid muss weiterhin auf Kapitän Heil und Youba Diarra verzichten. „Qualität fällt aus, die wir nicht eins zu eins ersetzen können. Wir müssen als Mannschaft arbeiten, aggressiver und zweikampfstärker auftreten“, forderte der Hartberg-Coach.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden