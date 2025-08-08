BW Linz empfängt Hartberg zum Heimauftakt

Mitja Mörec empfängt mit BW Linz seinen Fast-Ex-Club Hartberg. Beide Teams stehen nach Niederlagen zum Ligaauftakt unter Druck und wollen im direkten Duell punkten.

BW-Linz-Trainer Mitja Mörec stand im September 2024 kurz vor einem Engagement in Hartberg, ehe sich der Club für Manfred Schmid entschied. „Das ist Vergangenheit“, sagte Mörec vor dem Heimspiel am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) gegen die Steirer. Beide Mannschaften starteten mit Niederlagen in die neue Bundesliga-Saison.

Heimdebüt mit klarer Marschroute

Nach dem 0:1 bei Rapid sieht Mörec seine Elf gegen Hartberg auf Augenhöhe. „In solchen Spielen entscheiden kleine Momente“, erklärte er und erwartet ein Geduldspiel. Defensiv will BW Linz konzentrierter auftreten und Fehler wie in Hütteldorf vermeiden.

Hartberg ohne Kapitän in Linz

Hartberg verlor zum Auftakt 2:4 bei der WSG Tirol. Trainer Schmid muss weiterhin auf Kapitän Heil und Youba Diarra verzichten. „Qualität fällt aus, die wir nicht eins zu eins ersetzen können. Wir müssen als Mannschaft arbeiten, aggressiver und zweikampfstärker auftreten“, forderte der Hartberg-Coach.