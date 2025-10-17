Sturm Graz als Auswärtsjäger in Linz

Sturm Graz trifft bei Blau-Weiß Linz auf einen selbstbewussten Gegner. Die Grazer sind auswärts makellos, während Linz nach schwachem Start jetzt stark auftrumpft. Ein Duell der Kontraste erwartet die Fans.

Am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) gastiert Meister Sturm Graz beim aufstrebenden Blau-Weiß Linz. Die Grazer starten als klare Favoriten - sie gewannen alle fünf Auswärtsspiele dieser Saison und sind in der Bundesliga noch nie gegen Linz unterlegen. Für Trainer Jürgen Säumel wäre alles andere als ein Sieg eine Überraschung.

Sturm mit personellen Optionen

Zwei wichtige Spieler kehrten ins Training zurück: Offensivkraft Axel Kayombo und Rechtsverteidiger Arjan Malic sind nach ihren Verletzungen wieder dabei. "Ob es bei einem der beiden schon für den Spieltagskader reicht, werden wir erst entscheiden", sagte Säumel. Sorgen bereitet dagegen Belmin Beganovic, der nach seinem U21-Einsatz mit einer Sprunggelenksverletzung kämpft.

Linz mit beeindruckender Entwicklung

Die Heimmannschaft hat sich nach vier Niederlagen zum Saisonstart deutlich verbessert. Unter Trainer Mitja Mörec holte das Team drei Siege in den letzten vier Runden, zuletzt triumphierte man 1:0 bei Austria Wien. Stürmer Shon Weissman wurde zur Schlüsselfigur - seit seiner Verpflichtung traf er bereits drei Mal.

Mörec fordert Mut gegen Sturm

"Wir spielen gegen eine Mannschaft, die sehr viel Qualität hat auf jeder Position. Wir müssen bereit sein, zu leiden in gewissen Situationen", analysierte der Linzer Trainer. Gleichzeitig zeigte er sich optimistisch: "Wir müssen mutig und überzeugend auftreten. Dann haben wir auch Chancen gegen Sturm Graz." Die Partie im Linzer Stadion ist restlos ausverkauft.

Mögliche Aufstellungen:

Blau-Weiß Linz - Sturm Graz

Anpfiff: 14.30 Uhr

Stadion: Hofmann Personal Stadion, Linz

Schiedsrichter: Altmann

Ergebnisse 2024/25:



1:2 (h)

1:2 (a)

0:2 (a)

0:1 (h)

Blau-Weiß: Baier - Bakatukanda, Maranda, Moormann - Reiter, Pasic, Briedl, Pirkl - Weissman, Ronivaldo, Goiginger

Es fehlen: Anderson (Kreuzbandriss), Cvetko (Knöchelverletzung)

Sturm: Christensen - Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic - Horvat, Gorenc Stankovic, Kiteishvili, Chukwuani - Jatta, Malone

Es fehlen: Chudjakow, Borkovic (beide rekonvaleszent)

Fraglich: Beganovic (Sprunggelenk)

Live auf Sky.