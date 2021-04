Austria-Legende Toni Polster über das nächste Spiel seiner Veilchen in der Quali-Gruppe.

Beim Auftakt gegen Altach hat die Austria nicht geglänzt, aber verdient die drei Punkte eingefahren. An diesem Spiel müssen die Veilchen morgen in Hartberg ansetzen und einen Schritt in Richtung Platz 1 in der Quali-Runde machen. Allerdings: Die Steirer sind sicher heiß auf Wiedergutmachung. Die Niederlage in Ried nach 2:0-Führung war wirklich unnötig und dumm. Noch dazu hat sich die Austria in letzter Zeit gegen Hartberg immer schwergetan. Also: Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe.

Abstiegskampf sorgt für sehr viel Spannung

Allgemein muss ich sagen: Diese Quali-Gruppe macht einem Fußball-Junkie wie mir sehr viel Spaß. Da liegen alle Teams ganz knapp zusammen. Für mich Abstiegskandidat Nummer 1 ist St. Pölten: Bei den Niederösterreichern geht der Trend klar nach unten. Der Trainerwechsel war die einzig logische Konsequenz. Die Admira hingegen wird sich wieder irgendwie durchwurschtln.