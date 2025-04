Frenkie Schinkles: "Brisante Rolle von Rapid im Loser-Derby"

OE24-Sport-Insider Frenkie Schinkels über das bevorstehende "Loser-Derby"

Nach der Winterpause bzw. nach der Punkteteilung haben wir gehofft, dass es die Wiener Klubs wieder auf die heimische Fußball-Landkarte schaffen würden. Zumindest die Austria ließ ihre Fans mit der Tabellenführung (inklusive Double-Traum) hoffen. Aber Eine Woche später schaut alles ganz anders aus.

Plötzlich flattern die Nerven

Wer innerhalb einer Woche im Cup gegen Hartberg rausfliegt und daheim gegen Wolfsberg kein Tor schießt, macht es mir schwer, Optimismus zu wahren. Plötzlich sind die Salzburger wieder bis auf 2 Punkte dran. Leicht möglich, dass die Bullen, gegen deren Überlegenheit die Punkteteilung eingeführt worden war, jetzt genau davon profitieren.

Die Rapidler träumen von heißen Eislutschern

Wenn Rapid, was ich in der derzeitigen Form bezweifle, über Djurgarden drüberkommt, ist gegen Chelsea Endstation. Mit einem Sieg im Derby der Loser kann Rapid die Austria in die Bedeutungslosigkeit stürzen.