Fünf Runden für ein Halleluja

oe24-TV- und Sport-Moderator Ronny Leber schreibt in seiner wöchentlichen Kolumne über die brandaktuellen Fußball-Themen.

Während in der Meisterrunde die Spitzenpositionen durch den regierenden und auch zukünftigen Meister Red Bull Salzburg, als auch den wahrscheinlichen Vizemeister Sturm Graz bezogen sind, kommt die Spannung dieses Mal aus der unteren Hälfte. In der Quali-Runde ist 5 Spiele vor Schluss noch alles möglich! Die ersten 5 Runden haben gezeigt, dass jeder jeden schlagen kann. Während Altach nach dem Grunddurchgang mit einem Negativrekord von gerade mal 6 Punkten gestartet ist, sind die lachenden Vorarlberger mittlerweile an Hartberg vorbeigezogen. Trainer Ludovic Magnin hat im Ländle das Ruder rumreißen können und jetzt das Momentum auf seiner Seite.

Semmel, Bier und Knacker: Admira Wacker

Noch kurioser ist der Werdegang der Admira: 9 Punkte aus 5 Qualirunden-Spielen ergeben Platz 1 für die graue Maus. Eine Auferstehung, die dem 9-fachen österreichischen Meister und 6-fachen Cup-Sieger, der in den letzten Jahrzehnten eher als Talenteschmiede glänzte, kaum jemand zugetraut hat. Andreas Herzog hat in seiner ersten Trainerstation auf Club-Ebene eine Mannschaft geformt. Vielleicht gelingt ihm sogar die Sensation und die Admira spielt nächstes Jahr international.