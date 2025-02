LASK ohne Durchschlagskraft! 0:0 gegen GAK – Torflaute hält an

Der LASK bleibt in der Bundesliga weiter ohne Torerfolg. Auch gegen den GAK reichte es nur zu einem 0:0 – damit wartet das Team von Markus Schopp 2025 noch auf den ersten Treffer.

Nach dem torlosen Remis gegen Blau-Weiß Linz kam der LASK auch in Graz nicht über ein 0:0 hinaus. Die Linzer hatten viel Ballbesitz, fanden aber kaum gefährliche Abschlüsse. Der GAK verteidigte kompakt und suchte mit Flanken auf Daniel Maderner sein Glück. Zweimal kam der Stürmer zum Abschluss – einmal verzog er knapp (1.), einmal scheiterte er per Kopf an Torhüter Tobias Lawal (40.).

Zweite Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten

Nach der Pause startete der GAK offensiv. Maderner scheiterte mit einem Heber über Lawal, kurz darauf lenkte Philipp Ziereis einen Schuss von Rosenberger an die eigene Stange (48.). Der LASK kam durch Hrvoje Smolcic zur besten Chance, doch GAK-Keeper Florian Wiegele hielt stark (62.).

Wechsel bringen neuen Schwung, aber kein Tor

LASK-Trainer Markus Schopp brachte Valon Berisha, Samuel Adeniran und Krystof Danek ins Spiel, was zu mehr Offensivdruck führte. Adeniran (73.) und Entrup (74.) sorgten für brenzlige Situationen, auf der Gegenseite vergab Frieser (75.) die letzte große Chance. Am Ende blieb es beim 0:0 – der LASK verkürzt den Rückstand auf die Meistergruppe auf zwei Punkte, während der GAK drei Zähler vor Schlusslicht Altach bleibt.