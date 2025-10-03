WAC als Favorit in Graz! Kärntner treffen auf sieglosen GAK

Der WAC ist beim GAK in Graz haushoher Favorit. Die Kärntner sind in Topform, während die Grazer im neunten Anlauf auf ihren ersten Saisonsieg hoffen.

Der WAC trifft Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in der Grazer Merkur Arena auf das sieglose Schlusslicht GAK. Als Drittplatzierter mit nur drei Punkten Rückstand auf Platz eins will der WAC seiner Favoritenrolle gerecht werden. "Uns erwartet wie jede Woche harte Arbeit", sagte WAC-Trainer Dietmar Kühbauer über den Gegner.

WAC mit beeindruckender Serie

Die Kärntner sind in fünf Pflichtspielen ohne Niederlage und holten sieben Punkte aus den letzten drei Ligaspielen. "Wir müssen von Minute eins da sein, unsere Chancen nutzen", meinte Offensivspieler Angelo Gattermayer. In der Fremde hat der WAC zuletzt achtmal nicht verloren.

GAK sucht Befreiungsschlag

Der GAK ist nach acht Spielen noch sieglos und ziert seit der sechsten Runde das Tabellenende. "Diese Vielzahl an Unentschieden nervt sehr", betonte GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer. Der Steirer hofft auf eine Reaktion seiner Mannschaft: "Wir müssen viel klarer und selbstbewusster in Ballbesitz sein." Vergangene Saison gab es ein verrücktes 3:4 nach 3:0-Führung des GAK.

Mögliche Aufstellungen:

GAK - WAC

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Merkur Arena, Graz

Schiedsrichter: Sadikovski

Ergebnisse 2024/25:



2:4 (a)

3:4 (h)

GAK: Meierhofer - Vraa, Pines, Owusu - Frieser, Koch, S. Fofana, Italiano - Harakate, Hofleitner, Cipot

WAC: Polster - Baumgartner, Nwaiwu, Wimmer - Matic, Piesinger, Agyemang, Renner - Zukic - Avdijaj, Gattermayer

Es fehlen: Atanga (Muskelfaserriss)

Fraglich: Schöpf (angeschlagen)

Live auf Sky.