Ganz Europa lacht über (Eigen-)Tor des Jahres

Das hat es selbst im Fußball noch nicht gegeben. Matthias Gragger sorgt mit einem Slapstick-Eigentor für Lacher in ganz Europa.

Sportlich atmet die SV Ried nach dem 2:1-Sieg beim WAC auf. Dennoch sorgt ausgerechnet das Wolfsberg-Tor für internationale Schlagzeilen. Ganz Europa lacht über den Blackout von Ried-Spieler Matthias Gragger. In der 91. Minute will der 20-Jährige Abwehrspieler den Ball aus der Wolfsberger Hälfte zurück zu Goalie Sahin-Radlinger spielen um den erlösenden Sieg über die Zeit zu bringen. Doch was als nächstes geschah, damit konnte niemand rechnen. Gragger schießt den Ball in hohen Bogen quer über den Platz. Das Unglück nimmt seinen Lauf.

Video zum Thema: Europa lacht über (Eigen)-Tor des Jahres

Denn Tormann Sahin Radlinger steht weit außerhalb des Strafraums, rechnet nicht mit dem riskanten Zuspiel und wird überhoben und der Ball segelt ins eigene Tor. Eines ist sicher: Wäre Graggers Volltreffer zugunsten seines Teams gefallen, hätte er gute Chancen auf das Tor des Jahres. So bleibt ihm der Spott in den sozialen Medien. sowie mit Sicherheit das Eigentor des Jahres.