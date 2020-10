Hartberg erkämpft 2:1-Sieg gegen Austria

Durch einen 2:1-Erfolg gegen die Wiener Austria gibt Hartberg vorrübergehend die rote Laterne ab.

TSV Hartberg hat dank Dario Tadic den ersten Saisonsieg gefeiert und damit auch das Tabellenende in der Fußball-Bundesliga verlassen. Der 30-jährige Torjäger schoss die Steirer am Samstag mit einem Abstauber (10.) und einem herrlichen Freistoß (47.) zu einem 2:1 (1:1)-Heimsieg über die Wiener Austria. Benedikt Pichler hatte per Kopf zum 1:1-Gleichstand getroffen (34.).

Hartberg feierte nicht nur den ersten vollen Erfolg in dieser Saison, sondern nach zehn erfolglosen Versuchen auch den ersten Heimsieg in diesem Kalenderjahr. Damit verbesserten sich der TSV zumindest bis Sonntag auf Rang sieben. Bereits am Dienstag hat die Austria die Chance zur Revanche, wenn Hartberg im Cup-Achtelfinale in Favoriten gastiert.

© gepa

Die ersten Akzente setzte Hartberg. Nach einem Horvath-Freistoß strich ein Kopfball von Luckeneder an der Stange vorbei (9.). Der zweite Standard durch den ehemaligen Austrianer Sascha Horvath brachte die Führung. Nach einem Eckball lenkte Pichler einen Rotter-Kopfball an die Latte, Tadic drückte den Ball über die Linie (10.).

Tadic mit Traum-Freistoß

Danach plätscherte die Partie lange ohne Höhepunkte dahin. Hartberg stand defensiv gut und ließ die Austria nicht in die gefährliche Zone. So benötigten die Gäste ebenfalls eine Standardsituation zum Ausgleich. Pichler traf nach Sarkaria-Freistoß per Kopf.

© gepa

Kurz nach Wiederanpfiff sorgte der auch bei der Austria ausgebildete Tadic für das Highlight des Tages. Der Stürmer traf mit einem Freistoß aus rund 25 Metern genau ins Kreuzeck zur neuerlichen Führung. Das Spiel wurde danach lebhafter. Christoph Monschein vergab die Chance auf den schnellen Ausgleich, Horvath die Möglichkeit auf einen Doppelschlag. Die Riesenchance zum Ausgleich für die über weite Strecken enttäuschende Austria vergab Bright Edomwonyi, der alleine vor Torhüter Rene Swete knapp daneben schoss (79.).