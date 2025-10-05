Kiteishvili-Elfer bringt Sturm den Sieg gegen Altach

Sturm Graz hat zumindest kurzzeitig die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen.

Der Meister gewann am Sonntag dank eines späten Elfmeter-Tors von Otar Kiteishvili (85.) und eines Treffers von Belmin Beganovic in der Nachspielzeit beim SCR Altach 2:0 (0:0) und übernahm Platz eins vom SK Rapid, der im Abendspiel bei Red Bull Salzburg gastiert.

Sturm war mit drei Siegen in Folge ins Ländle gereist, fand aber in der ersten Halbzeit kein Mittel gegen die stabile Altacher Defensive. Der Meister wurde kaum gefährlich, am ehesten noch Kiteishvili, der den Ball nicht traf (20.), und Maurice Malone, der sich den Ball nicht gut mitnahm (45.+1).

Der SCR lieferte dem Favoriten lange Zeit ein ausgeglichenes, kampfbetontes Match, versuchte meist mit schnellen Vorstößen zum Erfolg zu kommen und hatte vor der Pause auch die größte Möglichkeit. Der Abschluss von Marlon Mustapha fiel aber zu schwach aus und wurde zur Beute von Torhüter Oliver Christensen (15.).

Sturm-Steigerung nach der Pause

In Halbzeit zwei wurden die Grazer im Spiel nach vorne druckvoller. Malone hatte die Chance auf die Führung, seinen Schuss parierte Torhüter Dejan Stojanovic (52.). Die Elf von Fabio Ingolitsch hielt aber weiter gut dagegen und hatte ebenfalls zwei Großchancen. Ousmane Diawara schoss aus kurzer Distanz über das Tor (65.), Christensen war gegen Patrick Greil zur Stelle (70.).

Im Finish vergab zunächst Leon Grgic für Sturm, er setzte seinen Kopfball daneben (78.). Nach einem Foul von Sandro Ingolitsch an Beganovic trat Kiteishvili zum Elfmeter an und traf scharf ins Eck. Für den Georgier war es der 50. Treffer in der Bundesliga. Den Schlusspunkt setzte Beganovic und besiegelte die erste Altacher Heimniederlage seit Ende März.