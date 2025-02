Klagenfurt will LASK-Statistik verbessern

Der LASK will sich am Sonntag (14.30 Uhr, live Sky) mit einem Sieg gegen Austria Klagenfurt für die Meistergruppe empfehlen.

Endspurt vor der Punkteteilung! Nur noch drei Runden sind für unsere zwölf Bundesligisten zu absolvieren, bis sie in Meister- und Qualifikationsgruppe aufgeteilt werden. Während Teams wie Sturm Graz und die Wiener Austria ihren Platz in ersterer Gruppe schon sicher haben, heißt es für andere Mannschaften noch einmal alles zu geben. So auch für den LASK, der sich auf Platz sechs nach derzeitigem Stand für die Meistergruppe empfehlen würde. Entschieden ist allerdings noch lange nichts, die Konkurrenz ist den Linzern dicht auf den Fersen. Am Sonntag (ab 14.30 im Sport24-Liveticker) muss deshalb ein Sieg gegen Austria Klagenfurt her.

LASK mit Top-Bilanz gegen Klagenfurt

Der LASK blieb in den 22 Pflichtspielen (inkl. Regionalliga Mitte) gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (17S 5U) und traf in jedem dieser 22 Duelle (insgesamt 62 Tore). Der höchste Sieg in diesen Duellen war ein 7:0 des LASK in Klagenfurt am 14. März 2014 in der Regionalliga Mitte. Das Hinspiel in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga gewann der LASK mit 4:0 – der höchste Saisonsieg der Linzer Athletiker in dieser BL-Saison.

Der LASK holte wie der SK Austria Klagenfurt fünf Punkte aus den ersten drei BL-Spielen im Frühjahr 2025 – nur der RZ Pellets WAC (7) mehr. Die Linzer Athletiker sprangen durch den 2:1-Sieg gegen den SK Rapid auf Tabellenplatz 6. In den Top 6 war der LASK in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga nur nach vier der 19 Spieltage klassiert (nach Spieltag 1, 14, 15 und 19). An drei dieser vier Spieltage hieß der Trainer Markus Schopp.

Klagenfurt-Höchstwert bei Elfern

Der SK Austria Klagenfurt feierte durch den 4:2-Erfolg gegen den GAK am 19. Spieltag nach zuvor sieben Spielen ohne Sieg in der ADMIRAL Bundesliga den ersten Erfolg seit einem 2:1 gegen den RZ Pellets WAC in der 12. Runde. Nun könnten die Klagenfurter erstmals seit August 2024 wieder zwei BL-Siege in Folge feiern.



Der SK Austria Klagenfurt erzielte beim 4:2-Erfolg gegen den Grazer AK 1902 doppelt so viele Tore wie in den vorangegangenen sieben sieglosen BL-Spielen (2 Tore – 2U 5N). Die Klagenfurter erzielten im Frühjahr 2025 Linzer in der ADMIRAL Bundesliga fünf Tore – nur der RZ Pellets WAC (9) mehr.



Der SK Austria Klagenfurt erzielte als einziges Team mehr als die Hälfte der Tore in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga nach Standards (68%, 13 von 19). Fünf dieser 13 Tore nach Standards waren Elfmeter – alleiniger Höchstwert. Der LASK kassierte nur drei Gegentore nach Standards (wie Rapid und Austria Wien) – kein Team weniger, und die Linzer Athletiker sind neben dem FC Red Bull Salzburg eines von zwei Teams, das 2024/25 kein Elfmetertor kassierte.