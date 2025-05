Klagenfurt & WSG wollen im Abstiegskampf aufatmen

Für Austria Klagenfurt und WSG Tirol geht am Samstag (17 Uhr, live Sky) der Kampf gegen den Abstieg weiter.

Das Duell zwischen Austria Klagenfurt und der WSG Tirol am Samstag (ab 17 Uhr live im Sport24-Liveticker) könnte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorentscheidenden Charakter haben. Der Sieger der Partie am Samstag am Wörthersee besitzt im Rennen um den Ligaverbleib gute Karten, für den Verlierer werden die anschließenden beiden letzten Runden nervenaufreibend. Die Wattener liegen derzeit einen Zähler vor Schlusslicht Altach, Klagenfurt ist mit den Vorarlbergern punktegleich.

Hinteregger gesperrt

Carsten Jancker hofft in seinem zweiten Match als Betreuer der Kärntner auf den ersten Sieg. "Wir haben drei Endspiele vor der Brust, mit Wattens geht es los. Jetzt gilt es, hart zu arbeiten, sich zu fokussieren, aber bei allem Druck und bei aller Anspannung auch den Spaß am Fußball zu vermitteln", erklärte der Deutsche.

Seine Mannschaft muss unter anderem auf den gesperrten Martin Hinteregger verzichten, dafür kann sie wohl auf stärkere Publikumsunterstützung als üblich zählen. Sponsor TGI AG stellte 3.000 Freikarten zur Verfügung. WSG-Coach Philipp Semlic ließ sich davon nicht beeindrucken. "Wir schauen auf uns, und wir haben ein großes Ziel. Das ist, dort eine sehr, sehr gute Leistung abzurufen und an dem anzuknüpfen, wo wir in der letzten Zeit dran waren und drei Punkte zu machen", meinte der Steirer.

Mögliche Aufstellung

Klagenfurt: Spari - Gkezos, Mahrer, Szerencsi - Straudi, Wernitznig, Koch, Cvetko, Jaritz - Binder, BobzienWSG: Stejskal - David, Lawrence, D. Gugganig - Ranacher, Müller, Taferner, Geris - Butler, M. Diarra, Blume