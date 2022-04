LASK gegen Lieblingsgegner Admira gefordert

Linzer wollen "auf Erfolgsspur zurückkehren" - Admira in Qualifikationsgruppe ungeschlagen bleiben

Der LASK will sich für die Derby-Niederlage gegen die SV Ried rehabilitieren und beim Lieblingsgegner Admira in der Qualifikationsgruppe am Samstag (17.00 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) einen wichtigen Dreier im Kampf um Platz sieben holen. "Gegen die Admira wollen wir ein anderes Gesicht zeigen, der Auftritt vom vergangenen Wochenende darf sich nicht wiederholen", sagte LASK-Trainer Andreas Wieland mit Blick auf das 0:2 gegen die Innviertler.

Im Duell gegen die Südstädter haben die Linzer die Chance auf Wiedergutmachung, dabei soll auch die clubeigene Rekordserie von zehn Siegen in Folge gegen die Admira nicht abreißen. Wieland, der auf den gesperrten Verteidiger Yannis Letard verzichten muss, erwarte von seinen Spielern "hundertprozentige Bereitschaft", nur so könne seine Mannschaft "wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren". In der Qualifikationsgruppe liegt der LASK derzeit auf Platz zwei, einen Punkt hinter Ried sowie einen Zähler vor der Admira auf Rang vier.

Admira will ungeschlagen bleiben

Die Admiraner hoffen derweil, die Erfolgsserie seit der Punkteteilung mit drei Spielen ohne Niederlage fortzusetzen. "Wir sind im Play-off noch ungeschlagen und das soll auch nach dem LASK-Spiel der Fall sein", forderte Innenverteidiger Wilhelm Vorsager. Die Aufgabe wird jedenfalls nicht einfach. In dieser Saison gewannen die Linzer beide Aufeinandertreffen im Grunddurchgang klar, im Februar gab es in der Südstadt ein 3:0, im September in Linz ein 3:1.

Trainer Andreas Herzog will aus den Niederlagen lernen: "Grundsätzlich gilt es, die Fehler aus den bisherigen zwei Duellen zu minimieren. Wir dürfen es ihnen nicht mehr so leicht machen", sagte der 53-Jährige, dessen Name auch bei der Teamchefsuche des ÖFB gehandelt wird. Herzog muss auf den gesperrten Lukas Malicsek verzichten, auch Filip Ristanic (krank) und Onurhan Babuscu (Oberschenkel) fallen aus. Vier ungeschlagene Ligaspiele in Serie gab es für die Admira zuletzt Anfang 2019.