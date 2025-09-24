Korb für LASK: Pacult sagt ab

Die Trainersuche beim LASK läuft weiterhin auf Hochtouren.

Beim LASK geht es drunter und drüber! Joao Sacramento trat am Dienstag nach nur sieben Liga-Spielen überraschend zurück – trotz des 2:0-Derbysiegs gegen Blau-Weiß Linz. Offizieller Grund: ein disziplinärer Vorfall im Trainerteam. Laut den Oberösterreichischen Nachrichten soll es sich dabei um eine besonders respektlose Textnachricht gehandelt haben, die von Sacramentos Trainerstab verfasst wurde.

Sacramento: "Habe volles Verständnis, dass Verein handeln musste."

„Ich habe volles Verständnis, dass der Verein handeln musste. Aus Loyalität zu meinem Trainerteam habe ich den LASK gebeten, auch meinen Vertrag aufzulösen“, wird der Portugiese offiziell zitiert. Doch ist das wirklich der einzige Grund für den plötzlichen Rücktritt? In Portugal brodelt bereits die Gerüchteküche: José Mourinho, der vor Kurzem das Traineramt bei Benfica Lissabon übernommen hat, soll Sacramento ein Angebot gemacht haben, in seinen Trainerstab zurückzukehren. Die beiden kennen sich noch aus gemeinsamen Stationen bei Tottenham und AS Roma.

Das Chaos auf der Gugl ist damit noch lange nicht beendet. Nach dem zehnten Trainerwechsel seit der Ära Oliver Glasner, die im Sommer 2019 nach vier Jahren geendet hatte, übernimmt nun Assistenzcoach Maximilian Ritscher das Kommando. Der 31-Jährige hatte bereits im Frühjahr nach der Trennung von Markus Schopp neun Spiele lang interimistisch Verantwortung getragen.

Zeitdruck: Ritscher darf nur 60 Tage coachen

Ein Problem bleibt: Ritscher besitzt keine UEFA-Pro-Trainerlizenz. Aktuell darf er nur 60 Tage als Interimstrainer arbeiten – doch bis zur Winterpause würden dann noch drei Spiele auf dem Programm stehen. Den Athletikern bleibt also nur ein knappes Zeitfenster, um einen neuen Coach zu präsentieren.Die erste Absage soll bereits eingetrudelt sein: Laut Fußball-Insider Peter Linden bleibt der derzeit vereinslose Peter Pacult lieber weiterhin Sky-Experte, statt die „Aufräumarbeit“ beim LASK zu übernehmen.