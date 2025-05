LASK-Spieler beleidigt – Mannschaft boykottiert Fan-Gruß

Der LASK zeigt sich bestürzt über rassistische Beleidigungen durch eigene Anhänger beim Auswärtsspiel in Graz. Die Mannschaft setzte ein deutliches Zeichen.

Beim 0:1 des LASK beim GAK am Samstag kam es zu schweren Vorfällen: Teile der eigenen Fans beleidigten laut Klubangaben mehrere Spieler rassistisch. "Diese menschenverachtenden Ausrufe sind in keiner Weise mit unseren Werten vereinbar", heißt es in einer Aussendung vom Sonntag.

LASK reagiert geschlossen

Die gesamte Mannschaft entschied sich nach dem Spiel bewusst gegen den traditionellen Gang zu den Auswärtsfans. Der Klub unterstützt diese Entscheidung als "klares Zeichen gegen Rassismus".

Konsequenzen angekündigt

Der Verein kündigte eine lückenlose Aufarbeitung an. Man werde mit Behörden zusammenarbeiten und "alle notwendigen rechtlichen sowie vereinsinternen Schritte setzen". Der LASK betont: "Rassismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz."