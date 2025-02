Ljubicic wechselt vom LASK zu Union Berlin

Die Linzer bekommen rund vier Millionen Euro Ablöse.

Stürmer Marin Ljubicic wechselt vom LASK in die deutsche Fußball-Bundesliga zu Union Berlin. Das teilten beide Clubs am Sonntag mit. Der 22-jährige Kroate bestritt 100 Pflichtspiele für die Linzer und erzielte 36 Tore. Laut Medienberichten betrug die Ablösesumme in etwa vier Millionen Euro, womit Ljubicic zum zweitteuersten Transfer in der Vereinsgeschichte des LASK wurde. Über die genaue Höhe der Ablösesumme sowie die Vertragsdauer wurden keine Angaben gemacht.

In der laufenden Saison kam Ljubicic in 16 Ligaspielen auf vier Tore und zwei Vorlagen für den LASK. Union Berlin ist derzeit Tabellen-14. und sieben Punkte von der Abstiegszone entfernt.