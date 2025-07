Premier-League-Klub holt LASK-Verteidiger

Modou Keba Cisse wechselt in einem Jahr von Fußball-Bundesligist LASK zu Aston Villa.

Wie die Linzer am Samstag mitteilten, unterschrieb der 19-jährige Senegalese beim Premier-League-Club aus Birmingham einen Vorvertrag und wird am 1. Juli 2026 transferiert. In der bevorstehenden Saison ist Cisse noch für den LASK im Einsatz. Die Oberösterreicher sollen für den Deal laut Medienberichten eine Summe im mittleren Millionenbereich erhalten.

Cisse war im Sommer 2024 vom spanischen Verein Real Avila zu den LASK Amateuren gewechselt. Sein Profidebüt gab er im Herbst im ÖFB-Cup, im anschließenden Frühjahr zählte er schon zur Startformation des LASK und steuerte auch einen Treffer bei. In der Profimannschaft brachte es der Innenverteidiger bisher auf 15 Einsätze.