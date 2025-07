Traumtor und Pleite: Austria mit 1:2 im Test gegen Berlin

Die Wiener Austria und Red Bull Salzburg kassierten jeweils eine 1:2-Testpleite gegen namhafte Gegner.

Für Red Bull Salzburg hat es vor dem Start in die Fußball-Champions-League-Qualifikation kein Erfolgserlebnis gegeben. Der Vizemeister unterlag dem englischen Zweitligisten Derby County, bei dem Andreas Weimann aufgrund von Trainingsrückstand nicht eingesetzt wurde, am Freitag in Wals-Siezenheim 1:2. Den Anschlusstreffer nach einem 0:2-Pausenrückstand erzielte Adam Daghim in der 48. Minute. Die Wiener Austria verlor ebenfalls 1:2, in der Generali Arena gegen Hertha BSC.

Die Salzburger bekamen den ersten Gegentreffer nach einem zu kurzen Rückpass von Joane Gadou, Gegentor Nummer zwei folgte aus einem Konter. Am kommenden Mittwoch sollte man sich solche Fehler nicht erlauben, da ist die Truppe von Trainer Thomas Letsch im Hinspiel der 2. Quali-Runde zur "Königsklasse" bei Brann Bergen zu Gast. "Natürlich hätten wir uns im letzten Test, bevor es so richtig losgeht, einen Sieg gewünscht", sagte Letsch. Mit der ersten Halbzeit könne man nicht zufrieden sein.

"Das war nicht gut von uns, das wissen auch alle Beteiligten. In der zweiten Halbzeit haben die jungen Kerle speziell in der Anfangsphase und ganz am Schluss dann ordentlich Gas gegeben. Da war mehr Dynamik in der Begegnung", erläuterte der Deutsche. Daghim traf nach einem Pass von Edmund Baidoo, Letzterer traf in der 55. Minute die Stange.

Erster Hertha-Treffer sehr umstritten

Die Austrianer gingen gegen den deutschen Zweitligisten vor 7.211 Fans durch einen Linksschuss von Julian Eitschberger unglücklich in Rückstand (38.), ein Hertha-Akteur hatte Samuel Sahin-Radlinger im Abseits stehend die Sicht verstellt, VAR war allerdings keiner im Einsatz. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber tonangebend, abgesehen von einem ins kurze Kreuzeck gezirkelten Freistoß von Rückkehrer Manprit Sarkaria (53.) fehlte die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

In der 82. Minute trat Marko Raguz nach einem Foul an Kelvin Boateng zum Elfmeter an, scheiterte aber am Gäste-Tormann. Das rächte sich in der Nachspielzeit, wo Jon Dagur Thorsteinsson aus elf Metern zum Matchwinner avancierte. "Leider eine Niederlage, aber wir haben viel gut gemacht, können viel mitnehmen", resümierte Sarkaria. Am kommenden Donnerstag startet die Austria zu Hause gegen den georgischen Vertreter Spaeri in die 2. Conference-League-Quali-Runde.