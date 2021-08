Stürmer Schmidt fällt vier Wochen aus

Das Lazarett des LASK wächst weiter. Stürmer Alexander Schmidt wird dem Fußball-Bundesligisten voraussichtlich vier Wochen fehlen.

Der 23-Jährige, nach einer Leihe zu St. Pölten im Sommer nach Oberösterreich zurückgekehrt, hatte sich beim Aufwärmen im Vorfeld des Play-off-Rückspiels in der Conference League bei St. Johnstone am rechten Oberschenkel verletzt. Wie der Verein am Samstag mitteilte, wurde nach medizinischer Untersuchung eine Muskelverletzung festgestellt.

Damit fällt nach Lukas Grgic, Andreas Gruber, Tobias Lawal und Christoph Monschein ein weiterer Akteur aus. Zusätzlich sind James Holland und Philipp Wiesinger für das Oberösterreich-Derby am Sonntag bei der SV Ried fraglich