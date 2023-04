Lustenau ist nach dem 1:0-Sieg in einem hitzigen Ländle-Derby gegen Altach zurück an der Tabellenspitze der Quali-Gruppe. Die Austria bleibt damit in der höchsten Spielklasse ungeschlagen gegen den Erzrivalen.

Austria Lustenau hat den Erfolgslauf auch im Ländle-Derby fortgesetzt. Der Aufsteiger bezwang am Samstag in der 2. Runde der Qualifikationsgruppe den SCR Altach zuhause mit 1:0 (0:0) und feierte erstmals in der Clubgeschichte vier Fußball-Bundesliga-Siege in Serie. Den entscheidenden Treffer in einer kampfbetonten und über weite Strecken chancenarmen Partie erzielte Adriel (71.).

Mit dem Erfolg setzte sich Lustenau wieder an die Spitze der Qualigruppe und kam dem Ziel Klassenerhalt ein großes Stück näher. Altach erlitt nach dem erfolgreichen Debüt von Klaus Schmidt vergangene Woche den ersten Dämpfer unter dem Neo-Coach und liegt als Vorletzter nur zwei Punkte vor Schlusslicht Ried.

Der Ur-Lustenauer Pius Grabher verpasste das Derby kurzfristig aufgrund von Oberschenkelproblemen, für ihn rückte Cem Türkmen in die Anfangsformation. Gäste-Trainer Schmidt stellte in der Abwehr auf Viererkette um, im Angriff sollte der zuletzt gesperrte Topscorer Atdhe Nuhiu für entscheidende Momente sorgen.

Hitzige Szenen prägen Ländle-Duell

Die Anfangsphase wurde einem Derby durchaus gerecht. Die 4.590 Zuschauer im ausverkauften Reichshofstadion sahen eine intensive, körperbetonte Partie samt zweier früher gelber Karten. Lustenau wirkte zwar etwas aktiver, die erste Gelegenheit verbuchten allerdings die Gäste aus Altach. Johannes Tartarotti traf nach Ablage von Nuhiu nur das Außennetz (11.).

Abgesehen davon fehlte beide Mannschaften in Hälfte eins offensiv die Zielstrebigkeit, das Spiel büßte mit Fortdauer klar an Qualität ein und wurde immer zerfahrener. Einzig ein Freistoß aus aussichtsreicher Position von Lukas Fridrikas entfachte noch den Hauch einer Gefahr (26.). Bei einem vermeintlichen Handspiel im Strafraum der Gäste entschied Schiedsrichter Walter Altmann nach VAR-Studium zurecht nicht auf Elfmeter (35.).

Adriel erlöst Austria mit Premieren-Tor

Nach Wiederanpfiff nahm das Spiel an Fahrt auf, auch weil Lustenau die Offensivbemühungen in die Höhe schraubte. Eine Freistoßflanke von Hakim Guenouche fand am zweiten Pfosten Jean Hugonet, der Abwehrspieler brachte den Ball aber nicht aufs Tor (49.). Kurz darauf landete ein Eckball über Umwege bei Darijo Grujcic, dessen Abschluss aus spitzem Winkel aber die nötige Präzision fehlte (51.).

Altach beschränkte sich großteils auf das Verteidigen und konnte auch einzelne Konterversuche nicht vollenden. In der 71. Minute münzte Lustenau die Überlegenheit in Hälfte zwei in die verdiente Führung um. Guenouche brachte abermals einen Freistoß gefährlich zur Mitte, Adriel schloss mit dem ersten Kontakt ab und versenkte den Ball volley im rechten Eck (71.). Es war sein erstes Tor in der höchsten Spielklasse. Nach dem Rückstand wirkten die Gäste aggressiver, verpassten es aber bis zum Ende aussichtsreiche Gelegenheiten zu erspielen.

Zahlen & Fakten zum Spiel

SC Austria Lustenau - SCR Altach 1:0

Reichshofstadion

Schiedsrichter: Altmann

Tor: 1:0 Adriel (71.)

Gelbe Karten: Motika, Türkmen, Gmeiner, Grujcic bzw. Bischof, Jäger

Lustenau: Schierl - Adriel (88. Schmid), Hugonet, Grujcic - Gmeiner, Türkmen (74. Maak), Surdanovic, Tiefenbach, Guenouche (88. Koudossou) - Motika (75. Cheukoua), Fridrikas (63. Diaby)

Altach: Casali - Thurnwald, L. Gugganig, Edokpolor, Herold - Aigner (79. Mischitz), Jäger - Bischof (73. Lazetic), Tartarotti (73. Haudum), Ja. Jurcec (63. Abdijanovic) - Nuhiu