Meister Sturm zittert sich zu 2:1-Heimsieg gegen Altach

Meister Sturm Graz hat mit dem dritten Sieg in Serie in der Fußball-Bundesliga nach Punkten zu Spitzenreiter Red Bull Salzburg aufgeschlossen.

Der Double-Gewinner rang den SCR Altach am Samstagabend vor 12.875 Zuschauern zu Hause mit 2:1 (0:0) nieder. Spielerisch vermochten die Grazer nicht immer zu glänzen, Tore von Mika Biereth (65.) und Tomi Horvat (78.) reichten aber zu den drei Punkten. Altachs Anschlusstreffer durch Lukas Gugganig kam zu spät (87.).

Sturm-Trainer Christian Ilzer stellte zwei 19-Jährige neu in die Startformation. Lovro Zvonarek begann im offensiven Mittelfeld statt William Böving, Amady Camara im Sturm statt Seedy Jatta. Altach-Coach Joachim Standfest setzte nach den jüngsten Siegen beim LASK (2:1) und gegen den WAC (2:0) zum dritten Mal in Folge auf dieselbe Startelf mit Goalgetter Gustavo Santos im Sturmzentrum.

Grazer starteten energisch

Die Grazer starteten bei am Abend immer noch 30 Grad energisch. Horvat wurde bereits in der ersten Minute bei Altach-Goalie Dejan Stojanovic vorstellig. Auf der Gegenseite traf Santos nach einem langen Einwurf per Seitfallzieher das Lattenkreuz (4.). Der Brasilianer hat alle fünf bisherigen Saisontreffer der Altacher erzielt und führt die Schützenliste an, ging in Graz in der Liga aber erstmals leer aus.

Zvonarek setzte immer wieder Akzente, ein Schuss der Bayern-Leihgabe von der Strafraumgrenze ging aber über das Tor (17.). Die größte Sturm-Chance vor der Pause ließ Biereth aus. Der Däne köpfelte Stojanovic nach Flanke von Dimitri Lavalee völlig unbedrängt in die Arme (25.). Im Gegenzug musste Sturm-Keeper Kjell Scherpen bei einem Versuch von Lukas Fadinger erstmals eingreifen. Sturm war versucht, den Druck hoch zu halten, fand gegen Altachs Abwehrriegel vorerst aber keine Mittel.

Grazer wirkten ein wenig zielstrebiger

Nach Seitenwechsel wirkten die Grazer ein wenig zielstrebiger. Der erste Treffer von Biereth zählte nach einer VAR-Entscheidung nicht, weil sich der mit einem Volley-Querpass an der Entstehung beteiligte Lavalee klar im Abseits befunden hatte (61.). Vier Minuten später staubte der 21-Jährige nach einer Stojanovic-Abwehr gegen Zvonarek neuerlich ab - und durfte sein drittes Saisontor bejubeln.

Altach steckte nicht auf. Ein Schuss des eingewechselten Sofiane Bahloul wurde neben das Tor gelenkt (75.). Horvat stellte mit einem von ihm typisch platzierten Schuss von der Strafraumgrenze ins rechte Eck auf 2:0. Für Spannung im Finish sorgte Altach-Verteidiger Gugganig, der einen Corner von Bahloul über die Linie wuchtete. Die beste Ausgleichschance, einen Schuss von Santos, bändigte Scherpen (92.).

Sturm besserte seine hervorragende Bilanz gegen Altach weiter auf. Neun Duelle sind die Grazer bereits unbesiegt. Von 21 Bundesliga-Heimspielen gegen die Vorarlberger haben sie 17 gewonnen. Von den vergangenen 15 Pflichtspielen hat das Ilzer-Team saisonübergreifend überhaupt nur eines verloren. Gegen Hartberg und bei Austria Klagenfurt hatte es zuletzt jeweils 2:0-Siege gegeben - wenn auch mit einigem Glück.