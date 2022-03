Morgen startet Bullen-Jagd

Salzburg mit Rekord-Vorsprung - Kampf um Vizetitel wird für Rapid, Austria & Co. zum Thriller.

Salzburg beendete den Grunddurchgang mit einem Punkterekord. 55 Zähler konnten die Bullen sammeln. Nach der Teilung sind es noch 27 und damit neun mehr als die schärfsten Konkurrenten Sturm und der WAC auf dem Konto haben.

Am Weg zum neunten Meistertitel in Folge sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Es sei denn, die Verfolger starten beim morgigen Auftakt in die Meistergruppe die große Aufholjagd. Salzburg musste beim 1:7 zuletzt im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen die Bayern einen großen Dämpfer hinnehmen. "Es wird sicher ein paar Tage dauern, bis wir das verdauen", meinte Abwehrchef Max Wöber. "Jetzt müssen wir wieder aufstehen, das ist wichtig", warnte Sportdirektor Christoph Freund. Die Bullen starten morgen (17 Uhr) ausgerechnet gegen Verfolger Sturm.

Feldhofer: »Meistertitel ist nicht realistisch«

Gutes Omen: Schon die letzten fünf direkten Duelle gingen an Salzburg. Bei Rapid, das als Fünfter zwölf Punkte hinter der Jaissle-Elf liegt, hat man den Titel abgeschrieben. "Der Meistertitel ist nicht realistisch in dieser Saison", meinte Trainer Ferdinand Feldhofer. Morgen (14.30) kommt es für die Hütteldorfer zum Wiedersehen mit Peter Pacult. Zur Erinnerung: Rapid fixierte erst am Sonntag mit einem 3:0 gegen Klagenfurt den Platz in den Top 6. Jetzt geht es um den Vizetitel, der heuer einen Platz in der Champions-League-Quali bedeutet. Den Sechsten Klagenfurt trennen nur drei Punkte vom Zweiten Sturm.

Austria plant gegen WAC fünften Sieg in Folge

"Hinter Salzburg kann es eng zur Sache gehen. Da wollen wir mitmischen", weiß auch Austrias Alexander Grünwald. Die Veilchen legen morgen gegen den WAC los, jagen den fünften Sieg in Folge. Erst vor zwei Wochen besiegte man die Kärntner 1:0. "Ich erwarte eine ähnliche Partie. Wenn wir sie schlagen wollen, dann müssen wir unser volles Leistungspotenzial abrufen", stellt Grünwald klar.