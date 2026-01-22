Sturm kämpft bei Feyenoord um letzte EURO-Hoffnung

Bei der Pflichtspiel-Premiere des neuen Trainers Fabio Ingolitsch geht es für Sturm Graz am Donnerstag (18.45 Uhr/live auf Canal+) um die letzte Chance auf den Einzug ins Europa-League-Play-off.

Österreichs Fußball-Meister hilft am Donnerstag (ab 18.45 Uhr, hier im Sport24-Liveticker) in Rotterdam gegen Feyenoord nur ein Sieg, damit die Hoffnung auf eine Top-24-Platzierung am Leben bleibt. Ingolitsch zeigte sich vor dem Abflug in die Niederlande zuversichtlich. "Wir sind entspannt, gleichzeitig voller Vorfreude und gut vorbereitet."

»Wir müssen all in gehen«

Der Coach und seine Kicker kehrten erst am Dienstagnachmittag aus dem Trainingscamp in Catez (Slowenien) zurück, wo man sich den Feinschliff für das erste Bewerbsmatch dieses Jahres holte. "Es gilt, gut zu verteidigen, gut umzuschalten, kein schnelles Gegentor zu bekommen, gut ins Spiel zu starten und den Gegner permanent unter Druck zu setzen", erklärte Ingolitsch. "Wir brauchen Ballgewinne und müssen durch griffiges, konsequentes Spiel Chancen beim Umschalten nutzen. Wir müssen 'all in' gehen und spielen auf Sieg. "

Der 33-Jährige hat keine neuen Verletzten zu beklagen, neben den Langzeitausfällen fehlen lediglich Jusuf Gazibegovic, Gizo Mamageishvili und Ryan Fosso - die drei Winter-Neuerwerbungen wären erst im Falle eines Aufstiegs in die K.o.-Phase spielberechtigt. Fosso kam von Fortuna Sittard und ist damit ebenso ein potenzieller Informant über Feyenoord wie Jeyland Mitchell, der vom Großclub aus Rotterdam ausgeliehen ist. "Ich habe mit beiden gesprochen, aber ich habe auch ein sehr gutes Analyseteam. Wir sind auf die Muster und Abläufe von Feyenoord vorbereitet", betonte Ingolitsch.

Feyenoord sechs Partien sieglos

Aus den ersten sechs Europa-League-Runden holte das von Ex-Premier-League-Star Robin van Persie gecoachte Feyenoord nur drei Punkte und damit einen weniger als Sturm. Zudem steht die Bilanz des 16-fachen niederländischen Meisters aus den jüngsten sechs Pflichtspielen bei vier Niederlagen und zwei Remis. Zuletzt gab es am Sonntag eine schmerzhafte 3:4-Heimpleite gegen den Stadtrivalen Sparta. "Aber Feyenoord ist trotzdem in der Liga Tabellenzweiter. Das zeigt, dass sie eine gute Mannschaft sind", meinte Verteidiger Emir Karic.

In Feyenoords Stadion De Kuip gastierte Sturm zuletzt am 15. September 2022, als es in der Europa League ein 0:6 setzte. Von der damaligen Startelf sind nur noch Jon Gorenc Stankovic und Tomi Horvat bei den Grazern. "Auch bei Feyenoord werden andere Spieler auf dem Platz sein, deshalb kann man die Partien nicht vergleichen", sagte Ingolitsch.

Ingolitschs "Drei-Säulen-Modell"

Für ihn persönlich sei das Duell mit den Rotterdamern "ein Highlightspiel. Es ist mein erstes Match in einem europäischen Erwachsenenbewerb, bisher habe ich nur Erfahrung in der Youth League gesammelt." Allein schon die Kulisse wird eine andere sein als in Spielen im UEFA-Nachwuchsbewerb, über 30.000 Fans - darunter etwa 700 Sturm-Anhänger - werden erwartet. "Die Atmosphäre wird unglaublich sein, doch wir sind mental vorbereitet", beteuerte Ingolitsch.

Der im Winter aus Altach geholte Trainer betonte, er lege bei der Entwicklung seines Teams großen Wert auf "drei Säulen" - als Mannschaft zusammenzustehen, eine Identität und Struktur zu haben und mit Intensität, Energie und Wucht zu agieren.

Mögliche Aufstellung:

Feyenoord: Wellenreuther - Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos - Hwang, Valente - Hadj Moussa, Steijn, Sauer - TengstedtSturm: Chudjakow - Malic, Mitchell, Oermann, Karic - Horvat, Gorenc Stankovic, Kiteishvili, Rozga - Beganovic, Malone