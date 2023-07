Bei Meister Salzburg kündigt sich der nächste millionenschwere Abgang an. Wie der bekannte Transfer-Experte Fabrizio Romano auf Twitter berichtet, steht der Wechsel von Noah Okafor zum AC Milan kurz vor dem Abschluss.

Am Samstag soll der Schweizer zum Medizincheck erscheinen, bevor der Deal finalisiert wird. Spieler und Verein haben sich laut Romano bereits auf einen langfristigen Vertrag geeinigt.

Noah Okafor ✖️ AC Milan ????⚫️



◉ Fee around €13/14m to Salzburg.

◉ Long term deal agreed with player.

◉ Pioli asked for him already in 2022.

◉ Excellent feeling after Milan-Salzburg games in UCL.

◉ Medical tests booked on Saturday as Okafor travel is scheduled.



Here we go. pic.twitter.com/uQU5bibFed