Pacult sagt Canadi den Kampf an

Klagenfurt will mit einem Auswärtssieg heute (17 Uhr) an Altach vorbei.

„Wir treffen auf eine richtig gut organisierte Mannschaft, die defensiv kompakt steht, in der jeder fleißig gegen den Ball arbeitet, die aber auch immer wieder darauf lauert, Nadelstiche nach vorn zu setzen“, ist Klagenfurt-Coach Peter Pacult vor dem heutigen Duell mit Altach gewarnt. Nach zwei Ligaspielen ohne Sieg will der Tabellen-Achte heute unbedingt am punktegleichen Sechsten vorbeiziehen. Die Altacher und Coach Damir Canadi spielten zuletzt zwei Mal in Folge remis.