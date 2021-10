Pacult tobt nach Remis gegen Herzog

Austria Klagenfurt und die Admira haben am Samstag in der Fußball-Bundesliga in einem Elfmeter- und Torspektakel die Punkte geteilt.

Beim 3:3 (2:2) im Wörthersee-Stadion machte die Admira dreimal einen Rückstand wett und rettete durch Roman Kerschbaum dank des dritten Elfmetertreffers im Spiel (82.) ein Remis. Klagenfurt-Trainer Pacult sieht die Schuld beim Schiedsrichter. Peter Pacult: "Das 3:3 fühlt sich wie eine Niederlage an. Die erste Halbzeit war von uns nicht gut, nach der Pause haben wir dann gut ins Spiel hineingefunden. Nach der dritten Führung haben wir gedacht, dass wir das über die Runden bringen, aber dann hat wieder der Schiedsrichter eingegriffen. Der Elfmeter zum 3:3 war eine klare Fehlentscheidung. Ich weiß nicht, was Wimmer da machen soll, soll er sich die Hand abschneiden? Ich verstehe nicht, dass Lechner, der ja unser bester Schiedsrichter sein soll, sich das nicht selbst im Video anschaut." Andreas Herzog (Trainer Admira): "Es war eine tolle Moral meiner Mannschaft, sie hat dreimal einen Rückstand aufgeholt. Auf der anderen Seite haben wir die Tore viel zu leicht kassiert, das darf nicht passieren. Aber wenn du dreimal in Rückstand bist und dann ein Unentschieden machst, muss du zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen den Faden verloren, aber nie aufgegeben."