© GEPA Bundesliga Paukenschlag: WAC trennt sich von Trainer Pacult 12.11.25, 09:25 Die Kärntner ziehen bereits nach wenigen Spielen die Reißleine. Weitere Infos folgen Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.