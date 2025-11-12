© GEPA Bundesliga Paukenschlag: WAC trennt sich von Trainer Pacult

Die Kärntner ziehen bereits nach wenigen Spielen die Reißleine. Weitere Infos folgen

