Pflichtsieg! Rapid kämpft gegen GAK um Meistergruppen-Einzug

Endspurt vor der Punkteteilung! Wer sichert sich in der 22. Bundesligarunde die letzten Plätze in der Meistergruppe? Rapid steht im Heimspiel unter Druck – gegen den Vorletzten GAK muss am Sonntag (17 Uhr, live auf Sky) ein Sieg her..

Alles, was Sie über das entscheidende Heimspiel von SK Rapid gegen den GAK am Sonntag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) wissen müssen: Der SK Rapid Wien blieb in den letzten vier Duellen in der ADMIRAL Bundesliga gegen den Grazer AK 1902 ungeschlagen (2S 2U) – das gab es davor zuletzt von 1988 bis 1996 (11 Spiele). Rapid traf in den letzten 13 BL-Duellen gegen die Grazer immer – das ist aktuell die längste Gegentorserie des GAK in der Bundesliga. Der SK Rapid ist in der ADMIRAL Bundesliga gegen Aufsteiger seit 10 Spielen ungeschlagen (5S 5U), die letzte Niederlage gab es im November 2020 gegen die SV Guntamatic Ried (3:4 A). In Heimspielen verlor Rapid gegen Aufsteiger nur eines der letzten 15 BL-Spiele (3:4 gegen den TSV Hartberg im April 2019) und gewann 11 dieser 15 Spiele. Der SK Rapid verlor in der ADMIRAL Bundesliga vier der fünf Spiele (1S) im Frühjahr 2025 – erstmals in der 51-jährigen Bundesliga-Historie. Rapid verlor damit in den fünf BL-Spielen 2025 doppelt so oft wie in den 16 Spielen im Herbst 2024 und häufiger als jedes andere Team. Der SK Rapid gewann zwar das letzte Heimspiel in der ADMIRAL Bundesliga mit 5:0 gegen den CASHPOINT SCR Altach, verlor aber zwei der letzten drei BL-Heimspiele – von den ersten sieben Heimspielen dieser BL-Saison wurde keines verloren und sechs gewonnen. Der Grazer AK 1902 erzielte in der ADMIRAL Bundesliga in jedem der letzten drei Auswärtsspiele mehr als ein Tor – eine derartige Serie hatten die Grazer zuletzt im Frühjahr 2005. Zwei der letzten drei BL-Auswärtsspiele gewann der GAK, in den ersten sieben Auswärtsspielen dieser BL-Saison blieben die Grazer sieglos.