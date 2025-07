Rapid schlägt zu: Stürmer Kara unterschreibt für zwei Jahre

Rapid setzt weiter auf Ercan Kara. Die Hütteldorfer verpflichteten den Stürmer fix vom türkischen Erstligisten Samsunspor und statteten ihn mit einem Zweijahresvertrag bis Sommer 2027 aus.

Kara spielte bereits von Jänner 2020 bis Jänner 2022 und leihweise im vergangenen Frühjahr für die Wiener. In 104 Bewerbsspielen hat der siebenfache österreichische Teamspieler 39 Tore für Rapid erzielt.

In 17 Bundesligaspielen in der Frühjahrssaison kam Kara allerdings nur auf zwei Tore, dennoch wollte Rapid den 1,92 m großen Mittelstürmer zurück in seine Heimatstadt holen und konnte am Dienstag den Vollzug vermelden. "Obwohl Ercan Kara im Frühjahr noch bei weitem nicht sein ganzes Leistungspotenzial zeigen konnte, hat er bewiesen, dass er eine Verstärkung für uns sein kann. Seine wichtigen Kopfballtreffer waren ein perfektes Beispiel für seinen Einsatzwillen, seine Kampfkraft und seinen Glauben an erfolgreiche Spiele. Er ist ein Vorzeigesportler", erklärte Markus Katzer, Geschäftsführer Sport.

Rapid hatte davor auch schon den montenegrinische Teamstürmer Andrija Radulovic nach halbjähriger Leihe fix verpflichtet, zudem wurde der französische Stürmer Claude Mbuyi von Zweitligist St. Pölten geholt.