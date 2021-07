Demir steht als zweiter Österreicher nach Hans Krankl bei Barcelona unter Vertrag. Der Goaleator gratuliert ...

Herzliche Gratulation an Yusuf Demir! Barcelona holt nur Spieler, von denen man absolut überzeugt ist – das ist eine tolle Auszeichnung für den Jungen und das beste, was ihm passieren kann. Er wird dort sehr viel lernen, im taktischen, spielerischen und menschlichen Bereich. Eines ist aber auch klar: In der ersten Mannschaft hat er (noch) nichts verloren. Demir fehlt die Erfahrung im Männerfußball, war nicht einmal bei Rapid Stammspieler.

»Ich werde seinen Weg ganz genau beobachten«

Barcelona ist eine andere Welt. Ich kann ihm gar nicht mit Worten beschreiben, wie schön es dort ist. Die Katalanen werden ihn behutsam aufbauen – und ich seinen Weg weiterhin ganz genau beobachten.