× Rapid siegt 1:0 bei Fan-Comeback

Rapid tankt Selbstvertrauen vor dem Saison-Auftakt, besiegt den FC Kopenhagen im letzten Testspiel vor 7.500 Fans in Hütteldorf mit 1:0.

„Es ist für uns alle ein großer Freudentag“, begrüßte Rapid-Geschäftsführer Peschek die Fans im Weststadion. 7.500 kamen, schauten Rapid bei der Saison-Generalprobe gegen den dänischen Top-Klub FC Kopenhagen auf die Beine. Und sahen nach einer Trauerminute für die verstorbenen Journalisten Edi Finger Jr. und Peter Elstner sowie Fan-Ikone „Charly“ gleich drei Neuzugänge in der Startelf: Wimmer, Grüll und Ljubicic liefen im 4-3-2-1-System von Beginn an auf.

© Gepa Pictures ×

Rapid-Offensivspiel in Hälfte eins nur Stückwerk

Die erste Chance gehörte den Gästen: Daramy schoss es aus rund 16 Metern, Strebinger hielt im Nachfassen (3.). Dann Rapid: Nach herrlichem Stanglpass von Grüll probierte es Kara mit der Hacke, Keeper Grabara hielt (8.). Eine Minute später wurde einschussbereite Kara nach Fountas-Zuspiel in letzter Sekunde gestört (9.). Rapid war bemüht, die Spielkontrolle zu übernehmen, hoch zu attackieren. Im letzten Drittel fehlten aber die letzte Spritzigkeit und Entschlossenheit, oft fehlte die Harmonie. Der nächste Abschluss erst in Minute 38: Ullmann zog ab, Grabara lenkte die Kugel über die Latte. Pause!

Kara lässt 7.500 Fans in Hütteldorf jubeln

Coach Kühbauer schickte seine Elf unverändert aus der Kabine. Und sah, wie sich Rapid weiter schwer tat, gefährliche Situationen zu Ende zu spielen. Erst nach 65 Minuten war es soweit: Flanke auf Stojkovic, Kopfball von Kara – 1:0. Erstmals seit über eineinhalb Jahren jubelte der Block West über einen Rapid-Treffer. In der Folge wechselten die Wiener munter durch, Kühbauer brachte zehn frische Spieler – nur Keeper Strebinger durfte durchspielen. Am Platz tat sich wenig, Knasmüllner vergab im Konter das 2:0, scheiterte an Grabara (73.). Es blieb schlussendlich beim verdienten 1:0. Goldtorschütze Kara ist zufrieden: "Es war ein gelungener Test für uns. Jetzt gehts dann bald ans Eingemachte." Zur Rückkehr der Fans meint er: "Ich habe mich gefreut, dass wieder Fans im Stadion waren, die Stimmung pusht einen. Hoffendlich können wir bald wieder vor vollem Haus spielen."

© Gepa Pictures ×

Freitag wartet Pflichtspiel-Auftakt gegen Polster

Nach der durchaus gelungenen, wenn auch nicht perfekten Generalprobe ist Rapid gerüstet für die neue Saison. Am Freitag (20.30 Uhr) wartet der Cup-Auftakt gegen Regionalligist Wiener Viktoria rund um Coach Toni Polster, vier Tage später das Champions-League-Qualihinspiel gegen Sparta Prag und weitere vier Tage später der Liga-Auftakt daheim gegen Hartberg.