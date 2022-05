Rapid will heute Europa-Ticket lösen

Rapid will heute im Kampf um Europa gegen WSG Tirol nichts anbrennen lassen.

Heute steigt das letzte Pflichtspiel der Saison, und Rapid will sich gegen die WSG Tirol das Ticket für den Europacup (2. Qualifikationsrunde der Conference League) schnappen. "Es ist schön, dass wir auswärts das Spiel gewinnen haben können", sagt Goalie Paul Gartler über den 2:1-Erfolg am Donnerstag in Innsbruck und fügt hinzu: "Dass die Auswärtstorregel noch gilt, ist natürlich nicht schlecht für uns, weil wir zwei Tore geschossen haben. Daheim vor unseren Fans wollen wir wieder gewinnen, und dann sind wir nächstes Jahr wieder international vertreten."

+++ Das Rückspiel ab 17 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker +++

Für die Hütteldorfer ist die Ausgangsposition vom Ergebnis her gut, doch anders sieht es mit der Personalsituation aus. Neben Kapitän Maxi Hofmann, der sich am Donnerstag schwer verletzte (Jochbein-,Kiefer-und Augenhöhlenbruch), sind zudem Thorsten Schick, Yusuf Demir, Marco Grüll, Robert Ljubičić und nach den Angaben von Trainer Ferdinand Feldhofer "ein, zwei weitere Spieler" fraglich.

Viele junge Akteure mussten in die Presche springen und werden auch heute wieder gefordert sein. "Sie haben gezeigt und bewiesen, dass sie alles für den Verein geben, und das wird auch am Sonntag der Fall sein", ist Feldhofer überzeugt. Gartler fügt hinzu: "Die Burschen machen das richtig gut, hauen sich voll rein."