Junuzovic baut auf Münchner Fußspezialist

Den gegenwärtigen Erfolgslauf seines Clubs sieht Zlatko Junuzovic nur in der Rolle des Zuschauers.

Eine hartnäckige Fersenprellung setzt den Spielgestalter von Red Bull Salzburg seit Mitte September außer Gefecht. Ab Freitag weilte er bei einem Fußspezialisten in München. "Ich hoffe, dass ich dort eine Prognose kriege. Es ist leider überhaupt nicht besser geworden, vor allem das Laufen - was ja nicht unwichtig wäre", sagte Junuzovic bei der Sporthilfe-Gala am Donnerstag.

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler nahm im Wiener Konzerthaus stellvertretend den Preis als Österreichs Mannschaft des Jahres entgegen. Zum vierten Mal in Serie ging die Trophäe an die Roten Bullen. "Es spricht für den Verein, für die Mannschaft, die ganze Philosophie. Wir machen einen super Weg und so soll es weitergehen." Besonders augenscheinlich sei die aktuelle Siegermentalität in der Mannschaft. "Es passt der Charakter, die Qualität mit und ohne Ball und das fast schon Zusammenleben - die Atmosphäre ist wirklich sehr, sehr gut", sagte Junuzovic.