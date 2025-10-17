Liga-Vierter Salzburg gegen überraschend starke Altacher

Red Bull Salzburg trifft auf den überraschend starken SCR Altach. Während die Salzburger im Meisterschaftskampf mitspielen, feiert Altach-Trainer Fabio Ingolitsch sein Jubiläum bei seinem Ex-Club. Ein spannendes Duell erwartet die Fans.

Am Samstag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) empfängt Red Bull Salzburg den SCR Altach zu einem besonderen Bundesliga-Duell. Für Altach-Trainer Fabio Ingolitsch bedeutet die Partie ein Déjà-vu - vor genau einem Jahr feierte er am selben Ort sein Debüt als Altach-Coach. "Deswegen ist es etwas Besonderes", sagte Ingolitsch, der in seiner Heimat eine "Riesen-Chance" sieht, überraschen zu können.

Altach in schwieriger Phase

Die Rheindörfler stecken momentan in einer sportlichen Krise. Aus den letzten drei Partien holten sie nur einen einzigen Punkt. Trotzdem warnt Salzburgs Trainer Thomas Letsch vor der kompakten Defensive der Gäste: "Altach verteidigt sehr gut. Sie sind kompakt und es ist schwer, zu Torchancen zu kommen." Mit nur sechs Gegentoren zeigt Altach eine beachtliche Abwehrbilanz.

Salzburg mit Meisterschaftsambitionen

Die Salzburger liegen als Tabellenvierter nur einen Punkt hinter Sturm Graz, haben allerdings ein Spiel mehr absolviert. Stefan Lainer zeigte sich zuversichtlich: "Es wird kein einfaches Spiel. Aber wir spielen zuhause, werden mit breiter Brust, voller Energie und absolutem Siegeswillen auftreten." Personell muss Letsch auf den erkrankten Aleksa Terzic verzichten. Der Trainer selbst kämpfte in der Länderspielpause mit Fieber, ist jetzt aber wieder fit.

Mögliche Aufstellungen:

Red Bull Salzburg - SCR Altach

Anpfiff: 14.30 Uhr

Stadion: Red Bull Arena, Wals-Siezenheim

Schiedsrichter: Ebner

Ergebnisse 2024/25:



1:1 (a)

4:0 (h)

Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig - Bidstrup, Diambou - Alajbegovic, Kjaergaard - Ratkov, Baidoo

Es fehlen: Terzic (krank), Mellberg, Kawamura, Konate (alle Knie), Sulzbacher (Sprunggelenk)

Fraglich: Bidstrup (Oberschenkel)

Altach: Stojanovic - S. Ingolitsch, Zech, Koller, Lukacevic - Bähre, Greil, Jäger, Massombo - Diawara, Mustapha

Es fehlen: Demaku (Schlüsselbein), Antosch

Live auf Sky.