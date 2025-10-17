Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Red Bull Salzburg
salzburg
© gepa

Meisterschaftskampf

Liga-Vierter Salzburg gegen überraschend starke Altacher

17.10.25, 19:41
Teilen

Red Bull Salzburg trifft auf den überraschend starken SCR Altach. Während die Salzburger im Meisterschaftskampf mitspielen, feiert Altach-Trainer Fabio Ingolitsch sein Jubiläum bei seinem Ex-Club. Ein spannendes Duell erwartet die Fans.

Am Samstag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) empfängt Red Bull Salzburg den SCR Altach zu einem besonderen Bundesliga-Duell. Für Altach-Trainer Fabio Ingolitsch bedeutet die Partie ein Déjà-vu - vor genau einem Jahr feierte er am selben Ort sein Debüt als Altach-Coach. "Deswegen ist es etwas Besonderes", sagte Ingolitsch, der in seiner Heimat eine "Riesen-Chance" sieht, überraschen zu können.

Altach in schwieriger Phase

Die Rheindörfler stecken momentan in einer sportlichen Krise. Aus den letzten drei Partien holten sie nur einen einzigen Punkt. Trotzdem warnt Salzburgs Trainer Thomas Letsch vor der kompakten Defensive der Gäste: "Altach verteidigt sehr gut. Sie sind kompakt und es ist schwer, zu Torchancen zu kommen." Mit nur sechs Gegentoren zeigt Altach eine beachtliche Abwehrbilanz.

Salzburg mit Meisterschaftsambitionen

Die Salzburger liegen als Tabellenvierter nur einen Punkt hinter Sturm Graz, haben allerdings ein Spiel mehr absolviert. Stefan Lainer zeigte sich zuversichtlich: "Es wird kein einfaches Spiel. Aber wir spielen zuhause, werden mit breiter Brust, voller Energie und absolutem Siegeswillen auftreten." Personell muss Letsch auf den erkrankten Aleksa Terzic verzichten. Der Trainer selbst kämpfte in der Länderspielpause mit Fieber, ist jetzt aber wieder fit.

Mögliche Aufstellungen:

Red Bull Salzburg - SCR Altach

  • Anpfiff: 14.30 Uhr
  • Stadion: Red Bull Arena, Wals-Siezenheim
  • Schiedsrichter: Ebner

Ergebnisse 2024/25:

  • 1:1 (a)
  • 4:0 (h)

Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig - Bidstrup, Diambou - Alajbegovic, Kjaergaard - Ratkov, Baidoo

Es fehlen: Terzic (krank), Mellberg, Kawamura, Konate (alle Knie), Sulzbacher (Sprunggelenk)

Fraglich: Bidstrup (Oberschenkel)

Altach: Stojanovic - S. Ingolitsch, Zech, Koller, Lukacevic - Bähre, Greil, Jäger, Massombo - Diawara, Mustapha

Es fehlen: Demaku (Schlüsselbein), Antosch

Live auf Sky.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden