Rote Karte im Cup: Salzburgs Terzic mit milder Sperre

Salzburgs Aleksa Terzic wurde nach seiner Roten Karte im ÖFB-Cup für zwei Spiele gesperrt – eines davon bedingt. Er fehlt damit nur beim Bundesliga-Auftakt gegen Ried.

Aleksa Terzic wird Red Bull Salzburg zum Bundesliga-Start in Ried nicht zur Verfügung stehen. Der 25-jährige Verteidiger wurde vom Strafsenat der Bundesliga nach seiner Tätlichkeit im Cup-Spiel gegen Union Dietach (4:0) für zwei Spiele gesperrt – eines davon bedingt.

Terzic hatte am Samstag in der 77. Minute ebenso wie ein Gegenspieler die Rote Karte gesehen. Die Szene blieb ohne gröberen Nachhall, der Strafsenat entschied auf eine milde Strafe. Damit fehlt Terzic lediglich beim Liga-Auftakt am Samstag im Innviertel, könnte aber danach wieder zum Einsatz kommen.

Bedingte Sperre als Signal

Das zweite Spiel wurde auf Bewährung ausgesprochen und tritt nur im Wiederholungsfall in Kraft. Die Entscheidung fällt damit vergleichsweise glimpflich aus – auch mit Blick auf die kommende englische Woche und die internationalen Qualifikationsspiele.