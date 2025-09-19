Salzburg vs Sturm - Meister gegen Vizemeister

Zum Bundesliga-Highlight der 7. Runde treffen Salzburg und Sturm Graz im Duell von Vizemeister gegen Titelverteidiger aufeinander. Beide Teams wollen nach enttäuschenden Ergebnissen die Wende schaffen - Sturm könnte erstmals seit 2002 drei Siege in Folge gegen Salzburg erzielen.

Im Topspiel der Bundesliga empfängt Red Bull Salzburg am Samstag (17 Uhr/live Sky & sport24-Liveticker) den Titelverteidiger Sturm Graz. Beide Teams starteten mit gemischten Ergebnissen in die Saison: Salzburg liegt als Zweiter fünf Punkte hinter Leader Rapid, Sturm als Fünfter mit einem Spiel weniger sieben Punkte zurück.

Krisenmanagement bei Salzburg

Trainer Thomas Letsch kritisierte nach der 1:3-Niederlage in Wolfsberg fehlende "Basics": "Wir haben eine geile Chance, um aufzuzeigen, dass wir es deutlich besser können". Die Mannschaft zeigte in der Trainingswoche bereits Reaktion. Letsch betonte: "Nach der 6. Runde ist die Meisterschaft weder positiv noch negativ entschieden".

Sturm mit historischer Chance

Die Grazer könnten erstmals seit 2002 drei Ligasiege in Folge gegen Salzburg erzielen. Trainer Jürgen Säumel brennt auf das "Highlight": "Wir haben mit unseren Tugenden gute Chancen". Einsatzfragen gibt es um die angeschlagenen Jon Gorenc Stankovic und Otar Kiteishvili.

Erwartetes Offensivduell

Verteidiger Tim Oermann kündigt an: "Ich erwarte mir viel Energie und Power auf dem Platz, es wird richtig hin und her gehen". Beide Teams müssen nach enttäuschenden Europapokal-Auftakten auch mental reagieren.