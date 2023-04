Ried hofft auf Erfolgserlebnis gegen 'Lieblingsgegner' Lustenau

Tirol empfängt Lustenau zum Gipfeltreffen in der Qualigruppe In Innsbruck kommt es am Samstag zum Gipfeltreffen in der Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga. Leader und Aufsteiger Austria Lustenau gastiert bei der einen Punkt dahinter liegenden WSG Tirol, der vorzeitige Klassenerhalt steht im Fokus.