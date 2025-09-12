Alles zu oe24VIP
Corona-Alarm vor Bundesliga-Spiel: Ganzes Team krank
Beim SV Ried

Corona-Alarm vor Bundesliga-Spiel: Ganzes Team krank

12.09.25, 11:13
Am Sonntag (14.30 Uhr) muss die SV Oberbank Ried zuhause in der BWT Oberösterreich Arena gegen Hartberg ran – doch aktuell gehen den Innviertlern die Spieler aus.  

Beim Training am Dienstag konnte der Trainer der Innviertler, Maximilian Senft gerade einmal 11 Feldspieler begrüßen. Und das Schock-Bild: Der Trainer selbst, leicht krank, leitete die Einheit mit FFP2-Maske. Sofort wurden Erinnerungen an die Corona-Saison 2020 wach. Die Ansteckungsgefahr für die noch gesunden Spieler soll so gering wie möglich gehalten werden. Immerhin waren drei Keeper im Klaus-Roitinger-Stadion dabei. Von den Assistenten stand nur Tormann-Trainer Wolfgang Wimmer am Platz. Senft seufzt gegenüber der OÖN: „So viele krankheitsbedingte Ausfälle habe ich noch nie erlebt. Normalerweise habe ich 22 oder 23 Feldspieler – heute waren es elf.“

Kader erst am Spieltag

Senft bleibt trotz Chaos kämpferisch: „Ja, wir müssen flexibel sein. Jeder muss mehr Verantwortung übernehmen. Gemeinsam kriegen wir das hin.“ Auch Rieds Mittelfeld-Mann Philipp Pomer weiß: „So etwas habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt. Aber wir nehmen die Herausforderung an und machen das Beste daraus.“ Bitter: Aufgrund der aktuellen Situation mit zahlreichen krankheitsbedingten Ausfällen kann der Kader erst am Spieltag im Rahmen der Aufstellung bekanntgegeben werden. Die Ried-Fans wollen ihre Kicker dennoch nach vorne peitschen. Kein Wunder: Nach fünf Spielen liegt der Aufsteiger mit sieben Punkten auf dem guten 7. Rang.

