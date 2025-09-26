Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Wattens
© WSG Tirol

Bundesliga

Rückkehr nach Wattens: WSG Tirol stellt Stadionpläne vor

26.09.25, 11:30
Teilen

Wattener hoffen auf Bundesliga-Heimspiele in eigentlicher Heimstätte im Herbst 2026 

WSG Tirol hat ein Konzept für eine bundesligataugliche Adaptierung des Gernot Langes Stadions in Wattens erstellt. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, hoffe man auf einen Baustart im Frühjahr 2026. Angestrebt werde eine Rückkehr an die ursprüngliche Heimstätte im Herbst des kommenden Jahres. Die erneuerte Arena soll 5.300 Zuschauer fassen, geplant sind unter anderem überdachte Tribünen und die Installierung einer Rasenheizung.

Wattens
© WSG Tirol

Zu Kosten und Finanzierung wurden keine Angaben gemacht. Geschäftsführer Wirtschaft Julian Heiss meinte, man wolle noch in diesem Jahr Gewissheit haben, ob das Projekt tatsächlich umgesetzt werden kann. Sollte es gelingen, wäre dies laut Club-Präsidentin Diana Langes "ein bedeutender Meilenstein".

Derzeit ist das Gernot Langes Stadion nicht für Bundesligaspiele zugelassen, daher muss die WSG auf den Innsbrucker Tivoli ausweichen. Bei Heimspielen finden sich dort gegen weniger prominente Gegner meist nur zwischen 1.000 und 2.000 Personen ein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden