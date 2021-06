Saison startet mit Kracher

Die Österreichische Fußball-Bundesliga veröffentlicht den Spielplan für den Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga 2021/22.

Gestartet wird in die Saison 2021/22 mit einem richtigen Leckerbissen: Der Ligaauftakt heißt in diesem Jahr Sturm Graz gegen FC Red Bull Salzburg und wird am Freitag, den 23. Juli um 20:30 Uhr ausgetragen. Auch in der ersten Frühjahrsrunde wird es wie im Vorjahr ein Auftaktspiel am Freitag geben, die konkrete Paarung wird im Rahmen der Spielauswahl nach der letzten Herbstrunde ausgewählt.

Die restlichen Paarungen der ersten Runde:

Samstag 17 Uhr: SK Rapid Wien - TSV Hartberg, SCR Altach - LASK, WSG Tirol - Admira

Sonntag 17 Uhr: SV Ried - FK Austria Wien, SK Austria Klagenfurt - WAC



Alle weiteren Paarungen des Grunddurchgangs finden am Samstag und Sonntag statt. Je nach Jahreszeit wird im Sommer einheitlich um 17:00 Uhr und ab der September-Länderspielpause am Samstag um 17 Uhr sowie Sonntag um 14:30 bzw. 17:00 Uhr angekickt.