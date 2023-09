Schinkels: Hoffentlich hat Austria die Stromrechnung gezahlt

Glauben Sie mir: Ich hab mir schon leichter getan bei meiner Derby-Vorschau. Was ist plötzlich los mit den Wiener Traditionsklubs? Wo ist die Aufbruchsstimmung, die noch zu Saisonbeginn sowohl bei Rapid, als auch bei der Austria zu spüren war?

War das Derby in vergangenen Jahren so was ein Aufzeigen, welcher Wiener Klub um den "Vize" hinter Salzburg kämpft, so geht's jetzt darum, wer sich über den ominösen Strich rettet. Möchtegern-Harry-Potter Jürgen Werner kramt verzweifelt in seinem Zauber-Koffer, aber auch er findet das Staberl nicht. In seiner Not hofft er auf Sammeltugenden - hoffentlich findet auch das vermeintlich blinde Eichörnchen das eine oder andere Pünktchen.

Immer wieder höre ich das Jammern über den Verkauf von Haris Tabakovic. Einerseits frage ich mich, ob den Klub-Verantwortlichen abzusehende Tragweite wirklich bewusst war. Andererseits ist es zu billig, die violette Krise am Abgang nunmehrigen Hertha-Serientorschützen und baldigen Bosnien-Teamstürmers abhängig zu machen. Trainer Wimmer muss das Beste aus dem verbliebenen Kader machen, und da ist auch Kreativität gefragt. Warum holt er sich nicht z. B. Philipp Hosiner aus der zweiten Mannschaft?

Fans haben meine Bewunderung

Nachdem, was wir letzten Mittwoch im Cup erlebt haben, hoffe ich, dass die finanziell klamme Austria die Stromrechnung bezahlt hat, damit nicht auch am Verteilerkreis die Lichter ausgehen.

Bei Rapid versucht man verzweifelt, alles gut zu reden. Weil entgegen der Wrabetz-Versprechen in Hütteldorf der Sparefroh regiert, müssen sich Sportchefs Mecky Katzer und Trainer Zoki Barisic nach der Decke strecken. Wenn du im Cup gegen Gurten 8 Minuten vor Schluss 1:2 hinten bist, dann schrillen die Alarmglocken.

Mitten aus dem sportlichen Niemandsland geht's für beide Klubs ins große Wiener Derby, das unter dem Motto steht: Wer verdient das größere Armutszeugnis? Auch wenn die Vorzeichen auf Trauerspiel stehen, werden die Fans wieder für Riesenstimmung sorgen, und dafür haben sie meine Bewunderung.