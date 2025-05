Schinkels: "So mischt auch Rapid im Titelrennen mit"

oe24-Fußballexperte Frenkie Schinkels macht sich Sorgen um seinen Meister-Tipp Austria - nicht zuletzt wegen Rapid.

Die Austria hat ihren Angstgegner Red Bull Salzburg wieder ins Titelrennen zurückgeholt. Schuld daran war die Sperre von Maurice Malone: Der Torjäger fehlte den Violetten an allen Ecken und Enden.

Mit dem 2:0-Sieg von Salzburg wird das Liga-Finale noch mehr zu einem Krimi.

Dazu kommt der Cup-Triumph des WAC, der setzt bei den Wölfen Zusatzkräfte frei. Sturm und Austria spüren den heißen Atem der Kühbauer-Truppe, aber auch den der Bullen im Nacken.

Im Derby ist alles möglich - auch ein Sieg der grottenschlechten Rapidler

Jetzt darf wirklich nichts mehr passieren. Umso wichtiger ist, dass die Austria am Sonntag im Derby wieder komplett ist. Nur bei einem Sieg bleibt der Titel-Traum für die Violetten am Leben. Dass ausgerechnet Erzfeind Rapid das Zünglein an der Waage spielt, macht alles noch brisanter.

Im Derby, das (ein Euro ins Phrasenschwein!) eigene Gesetze hat, können auch die derzeit grottenschlechten Rapidler über sich hinauswachsen.

Dass ein Ex-Violetter als neuer Rapid-Coach vorstellbar ist, spricht für Peter Stöger: Wenn einer mit beiden Wiener Traditionsklubs kann, dann der Peter, der übrigens gemeinsam mit mir und auch allein für die bislang letzten Austria-Erfolge gesorgt hat.