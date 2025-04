Schinkels vs. KI: "So wird Austria Meister"

oe24-Fußballexperte prophezeit Thriller-Entscheidung in letzter Runde.

Wer hätte das gedacht! Während in den Milliarden-Ligen in England, Frankreich, Deutschland & Co. Titel-Entscheidungen längst gefallen sind oder in den nächsten Tagen vorzeitig fallen (Bayern wird am Samstag alles klar machen), bleibt es bei uns spannend bis zum Schluss.

Es wird schon einen Grund haben, wieso sich mein KI-Tool nicht wirklich traut, die letzten vier Runden durchzutippen.

Derby wird Vorentscheidung bringen

Lassen Sie mich dem mit Daten gefütterten Computer unter die Arme greifen. Ich habe alle noch ausstehenden Partien der Meistergruppe durchgetippt und mich überraschen lassen. Meine Hochrechnung ergibt: Austria krallt sich am letzten Spieltag am 24. Mai mit einem Sieg gegen Blau-Weiß Linz den Titel.

Nach einem Remis im nächsten Spiel bei Red Bull Salzburg wird das Derby eine Woche später die Vorentscheidung bringen. Sturm hingegen wird eine Niederlage gegen Salzburg und ein Remis gegen den WAC in der letzten Runde die erfolgreiche Titelverteidigung kosten.

Für den WAC – sorry! – wird sich das Double leider nicht ausgehen. Wobei ein Sieg im Cup-Finale gegen Hartberg ein guter Trost ist. Im Titelrennen wird Kühbauer mit seiner Truppe bis zum Schluss Zünglein an der Waage spielen.

Und Sturm Graz? Abgesehen davon, dass die Abgänge von Trainer Ilzer und Sportchef Schicker schwer zu verdauen waren: Mit Goalgetter Biereth hat Sturm den Titel in der Winterpause verkauft.

Bei Red Bull Salzburg hieß es spätestens mit dem Abgang von Sportdirektor Freund „Dose leer“ - Platz 3 ist eine herbe Enttäuschung.

Und warum wird sich die Austria durchsetzen? Meine Theorie: Die Offensive schießt Tore, die Defensive hingegen gewinnt Meisterschaften. Da ist Trainer Helm mit einer Elf nicht zuletzt dank Königstransfer Dragovic am besten aufgestellt.

Also, freuen wir uns auf das packende Finish: Jedes einzelne Match kann entscheidend sein. Das ist hoffentlich auch den Schiris klar, bei denen gute Nerven und Fingerspitzengefühl gefragt sind