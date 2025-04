Schopp kehrt mit LASK nach Hartberg zurück

Am Samstag (17 Uhr, live Sky) kommt es für LASK-Trainer Markus Schopp zu einer Rückkehr nach Hartberg.

Erstmals seit seinem überraschenden Wechsel zum LASK kehrt Trainer Markus Schopp am Samstag (ab 17Uhr im Sport24-Liveticker) nach Hartberg zurück. Mit den Linzern verteidigt der langjährige Mastermind der Oststeirer ein komfortables Fünf-Punkte-Polster in der Qualifikationsgruppe auf den kommenden Gegner und ersten Verfolger. Will Hartberg die Spitze noch attackieren, muss der Cupfinalist zuhause tunlichst punkten.

Hartberg konnte Selbstvertrauen sammeln

"Wir haben zuletzt sehr viel richtig gemacht. Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Leistungen waren richtig gut. Daran wollen wir am Samstag anschließen", erklärte TSV-Coach Manfred Schmid kurz und knapp. Nach dem Auswärtssieg in Tirol und im Cup ist das Selbstvertrauen bei seinen Schützlingen hoch. "Wir wissen, dass der LASK ein gutes Team ist, aber ich denke, wenn wir so weitermachen wie bisher, können wir sie definitiv schlagen", meinte Offensivspieler Jed Drew.

Eine LASK-Elf mit TSV-Vergangenheit

Der LASK wiederum bringt eine "gesamte Elf mit TSV-Vergangenheit" mit, wie die Hartberger am Freitag erwähnten. Neben den Spielern Maximilian Entrup, Florian Flecker, Sascha Horvath, Christoph Lang und Ivan Ljubic sind dies auch einige Betreuer. In Hartberg sind die Athletiker seit 2021 unbesiegt. In den jüngsten fünf Auftritten in der Oststeiermark punktete der LASK immer.

Die ersten beiden Spiele nach der Ligateilung entschieden die Linzer gegen Altach (2:0) und den GAK (1:0) ohne Gegentor für sich. Schopp ist mit seiner Mannschaft jedoch unverändert auf der Suche nach spielerischer Konstanz. "Unser Ziel muss es sein, unsere Leistung über die gesamte Spielzeit zu zeigen. Das ist die Herausforderung für uns und für jeden einzelnen Spieler." Melayro Bogarde steht ihm nach Gelb-Rot nicht zur Verfügung, auch Valon Berisha (Ferse) und etwa Jerome Boateng (krank) werden im Kader fehlen. Hartberg muss auf den gesperrten Mittelfeld-Stabilisator Tobias Kainz wegen einer Gelbsperre verzichten.