Beljo-Hammer! Rapid steht vor Top-Geschäft

Rapid plant ein äußerst lukratives Geschäft mit Stürmer Dion Beljo.

Mit der Leihe von Stürmer Dion Beljo vom FC Augsburg gelang Rapid im Sommer 2024 ein richtiger Glücksgriff. In den 37 Partien, die der Kroate seither im grün-weißen Trikot absolviert hat, konnte er 18 Tore erzielen. Doch nicht nur für die Offensive der Hütteldorfer ist Beljo ein Gewinn - auch für die Vereinskassen könnte der 23-Jährige von großem Nutzen sein.

Beljo-Doppelwechsel in Planung

Die Wiener sollen kurz davor stehen, die Kaufoption für ihren Leih-Torjäger zu ziehen. Mit einer Ablösesumme zwischen sieben und neun Millionen Euro würde Augsburg demnach ordentlich abcashen, doch auch für Rapid steht dabei ein Geldsegen in Aussicht. Denn laut "Sky" sollen unter anderem Klubs aus Italien und Spanien Interesse an dem 1,95-Meter-Mann bekundet haben. Für Beljos "Doppelwechsel" plant der Rekordmeister zwischen zehn und zwölf Millionen zu verlangen - ein Kauf mit gewinnbringenden Folgen also!