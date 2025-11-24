Alles zu oe24VIP
Rapid
© Gepa

Bis Ende des Jahres

Bitter! Zwangspause für Rapid-Star Raux-Yao

24.11.25, 17:25
Serge-Philippe Raux-Yao musste bei der 1:2-Niederlage gegen den GAK im Finish der ersten Halbzeit verletzungsbedingt vom Platz.  

Wie eine MR-Untersuchung am Montag nun bestätigte, zog sich der französische Innenverteidiger eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu und wird somit die restlichen sechs Spiele des Kalenderjahres verpassen. "Es ist eine Bändergeschichte. Er wird in den nächsten Wochen, sprich in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen", sagte Rapid-Trainer Peter Stöger.   

Der 26-jährige kam im Sommer 2024 zum SK Rapid und absolvierte seither 72 Pflichtspiele. Bei einem optimalen Heilungsverlauf sollte Raux-Yao zum Auftakt der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison 2026 im Jänner wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
