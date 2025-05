Gelüftet: So sieht das neue Rapid-Trikot aus

Ein absolutes Novum bringt das neue Heimtrikot des SK Rapid für die Saison 2025/26 mit sich.

Anders als in der Vergangenheit müssen die Rapid-Fans nicht mehr bis zum Trainingsauftakt der neuen Saison über ein mögliches neues Home Jersey spekulieren – das Trikotgeheimnis wird auf neue Art und Weise gelüftet: Beim kommenden und zugleich auch letzten Meistergruppenheimspiel am Sonntag werden die Grün-Weißen erstmals mit der neuen Arbeitswäsch‘ auflaufen!

Anlehnung an Kult-Trikot

Gemeinsam mit den Ausrüstern PUMA und 11teamsports kehrt der SK Rapid zu dem am öftesten getragenen Muster in der langen Vereinshistorie in leicht veränderter Form zurück: Grün-weiß-längsgestreift kombiniert mit Nadelstreifelementen. Diese Kombination erfreute sich u.a. bereits von 1996 bis 1998 im Design des damaligen Ausrüsters Diadora größter Popularität und gehört zu den meistverkauften Trikots der Rapid-Geschichte.

Hofmann: "Wunderschön"

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann zur neuen Arbeitswäsch‘: „Durch eine sehr professionelle und kreative Zusammenarbeit unserer Ausrüster mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es gelungen, ein wunderschönes Trikot zu gestalten. Ich hoffe, dass es unseren Fans ähnlich gut gefällt wie mir und unsere Teams damit auch sportlich eine gute Figur machen werden. Persönlich habe ich längsgestreifte Rapid-Trikots immer besonders gerne gehabt, eine Variante begleitete uns zudem vor zwei Jahrzehnten bei unvergesslichen sportlichen Erfolgen.“