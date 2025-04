Kostete Burgstallers TV-Interview Klauß den Rapid-Job?

Guido Burgstaller sprach nach der Pleite gegen BW Linz Klartext auf Sky.

"Wenn wir so weiterspielen, dann gewinnen wir kein Spiel mehr." Mit diesem Satz im Interview mit Sky brachte Guido Burgstaller die Situation beim Rekordmeister nach der 1:2-Niederlage in der oberösterreichischen Landeshauptstadt auf den Punkt. Unmittelbar nach dem Spiel gegen den Tabellennachbarn entschied die Chefetage der Hütteldorfer, sich von Cheftrainer Robert Klauß zu trennen.

"Es fehlt an Bereitschaft, an Energie"

Burgstaller sprach sich vor laufenden TV-Kameras den Frust von der Seele: "Wie wir heute verloren haben, ist schon sehr fragwürdig. Es fehlt an der Bereitschaft, an der Energie, an der Mentalität. Gerade bei uns als Rapid ist das sehr wichtig, wir sind ein Arbeiterverein. Du brauchst gewisse Attribute, wenn du auf den Platz gehst. Das haben wir in den letzten Wochen vermissen lassen."

Burgstaller-Vertrag läuft aus

Klar ist: Der Rundumschlag von Burgstaller beweist, wie verfahren die Lage bei den Grün-Weißen ist. Da konnte auch das historische Erreichen des Viertelfinales der Conference League nichts daran ändern, dass man nun fünf Runden vor Schluss um einen europäischen Startplatz zittern muss. Burgstaller, der zuletzt Monate wegen einer Kopfverletzung verpasste, will aufrütteln und vorne weg marschieren. Auch wenn sein Vertrag bei Rapid im Sommer endet.

